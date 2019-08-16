شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغلى اللوحات المعدنية للسيارات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت اللوحات المعدنية لغة تدر أموال كبيرة حول العديد من دول العالم، حيث تحمل اللوحة المعدنية رقما مميزا يدفع فيه المشترى مبالغ طائلة، فلا تساوى قيادة سيارة فخمة فى بيروت شيئًا إذا ما لم يتم مرافقتها لوحة تسجيل ملائمة أو مميزة، حتى وصلت إلى أن تكون اللوحة أغلى من ثمن السيارة نفسها فى بعض الدول منها لبنان والأردن ودبى وبريطانيا.

لبنان

لا يكفى أن تقتنى سيارة آخر طراز أو موديل، بل يجب أن يرافقها إختيار لوحة تسجيل تكون مميزة أيضًا، فمثلًا لوحة أرقام للسيارة قد تكلف فى لبنان أكثر من السيارة نفسها

ففى لبنان، قد بيع لوحة تحمل الرقم 599 بأربعين ألف دولار، ويصل الأمر ببعض السائقين اللبنانيين بدفع نحو 30 ألف دولار لشراء لوحة تسجيل من ثلاثة أرقام، فقد باتت اللوحة المعدنية للسيارة هى عنوان السيارة وليس الطراز أو الموديل.



لوحة مميزة

الأردن

في يناير 2018 كانت المرة الأولى التي يقام فيها مزاد علني على أرقام سيارات مميزة بالأردن، وحققت اللوحة رقم 7 – 77 أغلى ثمناً، خاصة بعد إضافة 16% ضريبة مبيعات ليتجاوز ثمنها الـ520 ألف دينار أردني (733 ألف دولار)، وقام بشرائها عراقي مقيم بالأردن.

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وتراوحت قيمة الأرقام المبيعة في المزاد وقتها بين 8 آلاف دينار و450 ألف دينار، منها لوحة بيعت بـ63 ألف دينار أردني، إضافة إلى أخرى بآلاف الدنانير.

بريطانيا

عرضت أغلى لوحة سيارات بالعالم في لندن التي ترمز بـF1 للبيع بمبلغ 20.3 مليون دولار، ويقتنيها أفزل خان، رئيس "خان ديزاين" لتعديل السيارات، وكان قد اشتراها عام 2004 مقابل 900,000 ألف دولار فقط وتم عرضها في 2018 للبيع برقم مضاعف جداً.

ويرجع سبب شرائه لهذه اللوحة لأنها تحمل اختصاراً لرياضة السيارات الأكثر شعبية على العالم "Formula 1" ليدفع المليونير البريطاني ثمناً لهذه اللوحة التي اشتراها خصيصاً لوضعها على سيارته السوبر رياضية.



دبي



قرر رجل الأعمال الهندي بالويندر ساهاني، المقيم بدبي، شراء لوحة تحمل رقم D5 "دبي" مقابل 33 مليون درهم (أكثر من 9 ملايين دولار) في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

ساهني صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والهند والولايات المتحدة الأمريكية، يعشق جمع أرقام اللوحات الفريدة من نوعها، وكان قد اشترى في وقت سابق الرقم 9 مقابل 2.5 مليون درهم.