شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تسببت فى زيادة صادرات الخضار والفاكهة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهدت الفترة الحالية زيادة فى صادرات المنتجات الزراعية المصدرة والتوسع في فتح اسوا ق جديد.. و"الخليج 365"، ينشر إجراءات الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة ، التي ساعدت على زيادة صادرات الخضر والفاكهة لزيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع دول العالم. -إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات. -تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير. -إجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة. -تشديد إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير. -فى حالة مخالفة الشركات للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى . Advertisements - استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية. - تحذير الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الاختام المعتمدة من الحجر الزراعى. -استخدامات "الباليتات الخشبية"، فى الصادرات الزراعية يعتمد على تبخيرها بغازات قاتلة للحشرات وناخرات الأخشاب والحشرات التى قد تكون محمولة على هذه الأخشاب من خلال ختم معتمد. -ختم شهادت العينات لشحنات غير المطابقة بـ"ختم احمر" بخلاف ختم الجمهورية، يوضح أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات لعدم التلاعب وتمرير شحنات غير مطابقة حفاظا على سمعة الصادرات المصرية. - زيادة تحليل شحنات عينات الخضر والفاكهة .

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