شكرا لقرائتكم خبر عن السبت..بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية وتختتم 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق يوم السبت 17 أغسطس امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، حيث تنتهى الامتحانات يوم 26 أغسطس، ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية القسم العلمى أول أيام الامتحان بمادتى الفقه والجبر والهندسة الفراغية، أما القسم الأدبى فيؤدى طلابه الامتحان بمادتى الفقه والتوحيد.

ويختتم طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم يوم الأحد 25 أغسطس بمادة اللغة الأجنبية الأولى ،بينما يختتم طلاب القسم العلمى الامتحان يوم الإثنين 26 أغسطس بمادة الكيمياء

وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي للدور الأول 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.