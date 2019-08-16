شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المستشفيات تعمل 24 ساعة.. وتوجيه مديرى المديريات بالمرور عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة، أنه تم توجيه جميع مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالمرور بأنفسهم على جميع المستشفيات للتأكد من تطبيق خطة التأمين الطبى للمواطنين.

وأضافت: "هناك تحذيرات مشددة بعدم غياب الأطقم الطبية عن المستشفيات، فى الفترة التالية لإجازة العيد مراعاة لاحتياجات المرضى، مؤكدة أن طوارئ المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة.



وقد جرى تكليف فرق للمرور على المستشفيات للتأكد من حسن سير العمل بها، على أن يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.