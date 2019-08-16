شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية.. إنشاء محطة إسنا الجديدة للكهرباء بـ200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الرى، حالياً لإنشاء محطة إسنا الجديدة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنية بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية، لتنضم إلى منظومة المحطات التى تعد صمام آمان لشبكتى الترع والمصارف وأحد اهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

أوضح المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قى تصريحات له، أنه يجرى إحلال وتجديد المحطات لمواكبة التغيرات المناخية وكذلك زيادة الطلب للرى ولاستيعاب الزمامات الجديدة، وأنه يراعى فى تصميم المحطات أن تكون بأعلى تكنولوجيا والمعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة وفى الأعمال المدنية تم مراعاة طبيعة المنطقة وكثرة الأمطار بها، وأخذ ذلك فى الاعتبار بعزل السقف لتكون المحطة منشأها المدنى آمن.

وأشار عبد العاطى، إلى أن خطة المصلحة نجحت فى رفع كفاءة المحطات للوفاء باحتياجات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، حيث تم خلال الثلاث سنوات السابقة الانتهاء من محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاما، منها إنشاء محطة النصر 4 بتكلفة 85 مليون جنيه لخدمة زمام 170 ألف فدان، وإنشاء محطة الحارس الجديدة بتكلفة 90 مليون جنيه لخدمة زمام 90 ألف فدان، وإنشاء محطة صرف زغلول بتكلفة 90 مليون جنيه لخدمة زمام 20 ألف فدان وإنشاء محطة ترعة النور بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة زمام 11 ألف فدان، وإنشاء محطة محيط زغلول بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة زمام 12 ألف فدان، وإنشاء محطة العياط الجديدة ببنى سويف بتكلفة 75 مليون جنيه لخدمة زمام 90 ألف فدان.