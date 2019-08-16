شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب الجدد.. تعرف على روابط التشعيب الإلكترونى الداخلى بكليات حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كليات الآداب والتربية والتجارة بنظام BISوFmi وEnglish بجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكترونى الداخلى للطلاب المستجدين دفعة 2019-2020، حيث خصصت كلية الآداب رابط الكترونى لتشعيب الطلاب وهو http://app2.helwan.edu.eg/arthelwan.

كما خصصت كلية التربية الرابط التالى للتشعيب الإلكترونى http://app2.helwan.edu.eg/education، بينما فتحت كلية التجارة باب التشعيب للطلاب على الرابط التالى http://app2.helwan.edu.eg/Bis-Fmi.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة استعدت بقوة لكل ما يخص تنسيق الجامعات 2019-2020، وقامت بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإجراءات التى يقوم بها الطلاب من خلال رقمنة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، مواكبةً للتحول الرقمى بالبلاد، حيث إن الجامعة تهتم بشكل كبير بكل ما يتعلق بمصلحة الطالب الذى يعد أساس العملية التعليمية.

ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكترونى الأقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب وهى (اسم الطالب باللغتين العربية والإنجليزية، الرقم القومى، رقم الجلوس، اسم المدرسة، نوع الشهادة، الدولة الحاصل منها على الشهادة، أرقام الهاتف الخاصة بالطالب، النوع، تاريخ الميلاد، الجنسية، عنوان الطالب، المجموع الكلى)، بالإضافة إلى ملء الجزء الخاص برغبات الطالب فى الأقسام الداخلية ونوع الترشيح، ثم يقوم الطالب بتحديد كلمة سر خاصة به.