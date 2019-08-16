شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مخزون الدم ومشتقاته آمن وتوفيره بالبنوك الإقليمية بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ادارة المستشفيات بوزارة الصحة أنه تم توفير كافة كافة فصائل الدم ومشتقاتة بجميع المستشفيات وصرفها للمرضى بالمجان، مؤكدة أن بنوك الدم الإقليمية حريصة على تأمين المخزون الاستراتيجى من فصائل الدم بالجمهورية .
وقالت ادارة المستشفيات بقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة أنه تم التنبية على الأطباء بالتواجد فى المستشفيات و أقسام الطوارئ والرعايات الحرجة والحضانات مؤكدة أن مديرى المستشفيات ونوابهم سيتابعون المستشفيات على مدار الساعة .
وأضافت ادارة المستشفيات أن خط الطوارى 137 يعمل على مدار الساعة ويستقبل مكالمات المصريين ويتجاوب معها خاصة الحالات الطارئة .
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: مخزون الدم ومشتقاته آمن وتوفيره بالبنوك الإقليمية بالجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.