شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مخزون الدم ومشتقاته آمن وتوفيره بالبنوك الإقليمية بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ادارة المستشفيات بوزارة الصحة أنه تم توفير كافة كافة فصائل الدم ومشتقاتة بجميع المستشفيات وصرفها للمرضى بالمجان، مؤكدة أن بنوك الدم الإقليمية حريصة على تأمين المخزون الاستراتيجى من فصائل الدم بالجمهورية .

وقالت ادارة المستشفيات بقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة أنه تم التنبية على الأطباء بالتواجد فى المستشفيات و أقسام الطوارئ والرعايات الحرجة والحضانات مؤكدة أن مديرى المستشفيات ونوابهم سيتابعون المستشفيات على مدار الساعة .

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وأضافت ادارة المستشفيات أن خط الطوارى 137 يعمل على مدار الساعة ويستقبل مكالمات المصريين ويتجاوب معها خاصة الحالات الطارئة .

