شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 16/8/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة علي جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الامطار على حلايب وشلاتين، تمتد الى مناطق من جنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلاتها في هذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس معتدلاً إلى لطيف، وترتفع نسب الرطوبة في ساعات الليل المتأخرة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً في كافة المناطق بما في ذلك القمم الجبلية نهاراً ، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في المناطق الجبلية وتبقى حارة نسبياً ورطبة في السواحل والسهل الساحلي .