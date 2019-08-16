شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: قوافل العلمين والساحل ضمن تركيز الوزارة بكافة المناطق البعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ان قوافل مطروح والعلمين والساحل الشمالى ضمن خطة الوزارة التى تركز على دعم المناطق البعيدة والحدودية منذ سنوات.

وأضاف طايع لليوم السابع، الوزارة ترسل قوافل بشكل مستمر الأماكن البعيدة لدعمها دعويا وتزيد فرصتها فى التنمية وعلى رأس ذلك نشر الوسطية، ومنها حلايب وشلاتين وأبى رمادة، مطروح ووادى النطرون.

وقررت وزارة الأوقاف، تسيير قافلة دعوية من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام، هذا بالإضافة إلى جميع القوافل التي يتم تسييرها على مستوى الجمهورية ، وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالى.

تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمة، تحت عنوان : "ماذا بعد الحج".

القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد شلبي محمد شلبى.

الشيخ/ علي إسماعيل علي أحمد.

الشيخ / أيمن بديع خليفة إسماعيل .

الشيخ / محمد إبراهيم محمد سعد.

القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا ( إدارة مطاي ) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / رمضان إبراهيم عبد اللطيف.

الشيخ / محمود عبد المحسن القاضي .

الشيخ / إبراهيم عبد الله سعدون .

الشيخ / ياسر محمد فهمي .

الشيخ / رزق رجب عبد الموجود.

الشيخ / محمد حجاج سيد .

الشيخ / محمود عبد الرحيم عبد الصمد .

الشيخ / محمد كامل محمد مرسي .

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الشيخ / شعبان عبد العظيم علي .

الشيخ / حسن عبد ربه عبد الرحيم.

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ أحمد محمد محمد إبراهيم.

الشيخ / محمد سمير محمد خليل.

الشيخ / محمد عبد العظيم سرور يحيي.

الشيخ / أيمن سعيد عبد الله أبو خليل .

الشيخ / علي محمد السيد نحلة.

القافلة الرابعة : إلي محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 21 / 8 / 2019م ) ، الي السبت ( 7 / 9 / 2019م ) ، بمنطقة (حلايب) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / الشعراوي عبد العال مراد .

الشيخ / محمود رشدي السيد .

الشيخ / معوض حلمي محمود .

الشيخ / حمدي عبد الحكيم.

الشيخ / إسلام عبد الرازق صالح .

القافلة الخامسة : إلي محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 21 / 8 / 2019م) ، الي السبت (7 / 9 / 2019م ) ، بمنطقة (شلاتين وأبى رماد) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / رمضان رجب محمد.

الشيخ / وليد حسين عبد الرحيم .

الشيخ / إسلام عبد البديع فتوح.

الشيخ / علي حمدي نوبي حفني.

الشيخ / جمعة حامد شحاتة.