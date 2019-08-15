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شكرا لقرائتكم خبر عن بـ90 جنيهًا للكيلو.. «مستقبل وطن» سوهاج يعلن عن لحوم بلدي طازجة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، تواصل مبادرة الحزب في بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة لأهالى المحافظة، بإشراف ومتابعة من رئيس الحزب، المهندس أشرف رشاد الشريف.
وقال مصطفى- بحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، لأمانة إعلام الحزب- إن المبادرة تأتى في إطار استمرار أنشطة وفعاليات الحزب الخدمية، والعمل على التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، لافتًا إلى قيام أمانات الحزب بمراكز جهينة، والعسيرات، والمنشأة، بذبح وبيع 25 عجلًا للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك بسعر 90 جنيهًا للكيلو، حيث جرت أعمال الذبح تحت إشراف الطب البيطري والتموين، كما جرت أعمال البيع من خلال المنافذ التي خصصها الحزب لهذا الغرض، منوها بأن المبادرة تلقى إشادة كبيرة من المواطنين، خاصة أنها ساهمت في التخفيف عليهم، ومحاربة الغلاء في أسعار اللحوم بأيام العيد.
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