شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 35 مليون جنيه لشراء 10 سيارات إطفاء في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اعتماد مبلغ 35 مليون جنيه من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 /2020، لشراء 10 سيارات إطفاء حريق بمشتملاتها، لاستخدامها في 10 وحدات إطفاء جديدة، أُنشئت مؤخرًا بقرى أرمانيا بإيتاى البارود وفيشا بالمحمودية والربدان بشبراخيت والصعايدة بأبوحمص وكوم شريك بكوم حمادة وبركة غطاس بأبوحمص ودست الأشراف بكوم حمادة وبرسيق بأبوحمص وكوم النصر بالمحمودية وإدكو بمركز إدكو.

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وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أنه نظرًا لاتساع مساحة المحافظة وكونها من المحافظات الزراعية التي تضم عدد 490 قرية وعمودية و2620 تابعًا بنطاق 87 وحدة قروية، يتطلب ذلك انتشارًا أوسع لوحدات الإطفاء لتغطية مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة بالكامل وحمايتها من التعرض للحرائق حفاظًا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء، خلال العام المالي الماضي، من إنشاء 10 وحدات إطفاء جديدة بإجمالي تكلفة 8 ملايين جنيه، ليصل إجمالي وحدات الإطفاء بنطاق المحافظة 73 وحدة مدعومة كلها بأجهزة الإطفاء والسيارات الحديثة.

وصرح محمد السوساني، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، بأنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء السيارات الجديدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.