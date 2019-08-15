شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوافق على امتحان تخلفات لطلاب الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على المذكرة المقدمة من طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن السماح بعقد امتحان للطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي والمتخلفين عن أداء امتحانات مواد الأنشطة والمواد التي لا تضاف إلى المجموع.

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وأشارت المذكرة المرفوعة من المديرية إلى أنه تم عمل جدول امتحان للمواد الأساسية للصف الأول الثانوي من قبل الوزارة، وكذلك عمل جدول للمواد التي لا تضاف إلى المجموع من قبل مديرية التربية والتعليم، وتبين عدم دخول بعض الطلاب على مستوى المحافظة امتحان المواد التي لا تضاف إلى المجموع ومواد الأنشطة لظروف خاصة.

ومن جانبه، نقل عاطف سلامة، وكيل المديرية، شكر طه عجلان، مدير المديرية، لمحافظ القليوبية، لاستجابته السريعة لهذا المطلب، حرصًا على صالح هؤلاء الطلاب.

وأشار «سلامة» إلى أن أجهزة المديرية بدأت في الإجراءات التنفيذية لبدء الامتحانات لهؤلاء الطلاب، تحت إشراف مدير المديرية، ومدير عام التعليم العام، الدكتور محمد عبدالرشيد، وسيد نصر، مدير عام التعليم الثانوي، وإرسال التكليفات المتعلقة بهذا الشأن للإدارات التعليمية حرصًا على مستقبل وصالح الطلاب.