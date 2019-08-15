شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشترى 295 ألف طن من القمح الروسى والأوكرانى فى مناقصة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس إنها اشترت 295 ألف طن من القمح فى مناقصة دولية للشحن فى الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر.

وأضافت الهيئة أن المشتريات تشمل 175 ألف طن من القمح الروسى و120 ألف طن من القمح الأوكراني.