شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلاند..دولة وهمية أعادها "آى باد" مسروق إلى الأضواء..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تخلو وسائل التواصل الاجتماعي من المواقف والطرائف العجيبة التى نكتشفها يوما بعد الآخر، وهو ما يؤكد صعوبة الوثوق فى أيا من المعلومات أو الأخبار التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى دون الاستناد لمصادر رسمية ومؤكدة.

وفى موقف هو الأغرب، وثق موقع التدوينات المصغرة "تويتر" حساب لشخص يدعي أنه وزيرا لخارجية دولة لا وجود لها بين مصر والسودان، زاعما أنه يعمل وزيرا لخارجية دولة بيرلاند وهى لا وجود لها على الخريطة.

وغرد صاحب الحساب الذى يدعى "محمد باحارث" بأنه يمثل قبائل بير طويل في دولة أسموها بيرلاند - لا وجود لها - مساحتها 2060 م تحدها مصر شمالا وجمهورية السودان جنوبا.

الإدعاء الذى نشره المواطن الذى يبدو من هيئته أنه خليجى يذكر بالواقعة الشهيرة للمواطن الأمريكى جيرميا هيتون إلى إعلان مملكة وهمية لنفسه على الحدود المصرية السودانية.

ونشر المواطن محمد باحارث منذ قليل تدوينة تشير لسرقة الآيباد الخاص به منذ أيام، مؤكدا أن سارق جهازه يستخدم حساباته الموثقة والواتساب ويب بدون وجه حق، مشيرا إلى أنه ينشر معلومات عارية عن الصحة.

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وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية رواية خيالية عن هيتون الذي كان يلعب مع ابنته في منزلهما بولاية فيرجينيا عندما سألته عما إذا كان من الممكن أن تصبح أميرة حقيقية، ونشر المواطن الأمريكي صورة له في منطقة صحراوية لا يعرف بالضبط مكانها، زاعما أنه دشن مملكة لابنته في مكان يسمى "بئر طويل" ونصب ابنته أميرة.

وينشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الأخبار الكاذبة والشائعات التى يتم تداولها بشكل كبير، وهو ما ينعكس سلبا على المجتمعات المستهدفة بأخبار وشائعات كاذبة.