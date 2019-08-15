خلال حملة أمنية.. تنفيذ 37 ألف حكم قضائي وضبط 28 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري، 98 قضية مخدرات، و20 ألف و567 مخالفة مرورية، 787 مخالفة مرافق وتنفيذ 37 ألف و128 حكم قضائي متنوع
وفي مجال ضبط المطلوبين والمراقبين الهاربين، نجحت الحملات في ضبط 25 متهم، و10 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
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