أبرزها.. تجدد حريق شرق العوينات ومصرع 11 في حادث مروع بالصف.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الخميس، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

مصرع 11 شخصًا في تصادم ميكروباص بـ"تريلا" في الصف

لقيَّ 11 شخصًا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل "تريلا" في الصف.

التفاصيل إضغط هنا

بالصور.. الدفع بـ 15 سيارة إسعاف وعربات إطفاء بسبب تجدد حريق شرق العوينات

تواصل قوات الحماية المدنية، في الوقت الحالي، محاصرة النيران وإجراء عمليات التبريد للحريق الذي نشب في وحدة تصنيع وكبس الأعلاف بإحدى الشركات الزراعية الاستثمارية الخاصة، بمنطقة شرق العوينات، بالوادي الجديد.

التفاصيل إضغط هنا

"خلعته وتزوجت آخر فقتلها" .. تفاصيل انتقام مسجل خطر من طليقته في المنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، حداد-مسجل شقي خطر، لارتكابه واقعة مقتل زوجته السابقة، وإصابة 5 أشخاص آخرين، بمادة كاوية، بسبب خلافات بينه وطليقته.

التفاصيل إضغط هنا

قتله صديقه.. تفاصيل العثور على جثة عامل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، لغز العثور على جثة عامل بأرض زراعية في المنوفية، وتبين أن وراء صديقه "حلاق" وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما.

التفاصيل إضغط هنا

Advertisements

"نزلت أحوش ضربوني فقتلتهم بالآلي".. ضبط المتهم بقتل صديقين بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثتي شخصين داخل مركبة "توك توك" بالقليوبية وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

التفاصيل إضغط هنا

"صوت غريب".. التفاصيل الكاملة لجريمة "الرشاح والتوك توك" بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض مقتل سائق توك توك، والعثور على جثته برشاح الخانكة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ونجل شقيقه لمرورهما بضائقة مالية.

التفاصيل إضغط هنا

"مسكتها بتكلم واحد في التليفون".. زوج يقتل زوجته بالشرقية

أنهى زوج، حياة زوجته؛ بعدما ضبطها تتحدث مع أحد الأشخاص في الهاتف داخل منزلهما بمنطقة "الساحة" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

التفاصيل إضغط هنا

كشف لغز سرقة أكثر من مليون جنيه من داخل مسكن صاحب شركة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، لغز سرقة مبلغ مليون جنيه، و30 ألف دولار من داخل مسكن صاحب شركة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه وآخر.

التفاصيل إضغط هنا

الفتوى والتشريع تلزم السكة الحديد بردّ 45 ألف جنيه لجهاز تعمير الساحل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام هيئة سكك حديد مصر، برد مبلغ 45 ألف جنيه، إلى جهاز تعمير الساحل، التابع لوزارة الإسكان، قيمة إنشاء مزلقانات على طريق السلوم وتخلفت عن إنشائها.

التفاصيل إضغط هنا