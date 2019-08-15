بعد الانفجار النووي بروسيا.. "الزراعة": لاتهاون في فحص المنتجات المستوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي وأحمد مسعد:

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثير الانفجار النووي على القمح الروسي الذي تستورده مصر من هناك، موضحًا أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستوردة.

وأضاف وزير الزراعة، في بيان الخميس، أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشحنات من الحبوب "بما فيها القمح" والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.

وأشار الوزير، إلى أنه كلف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تآتر المناطق الزراعيه في روسيا من آثار الانفجار الأخير حتى يتسنى اتخاذ أي إجراءات إضافيه إذا لزم الأمر.

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وفيما يخص الفحص الإشعاعي، قال الوزير، إن ذلك يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية وهي الجهة المعنية بذلك، وتتم التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الواردة من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.

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