شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 70 مليون جنيه لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رصد 70 مليون جنيه عبارة عن تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة لاستكمال أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة.

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وأشار المحافظ في بيان، الخميس، إلى أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون هو أحد المشروعات القومية التي توليها المحافظة، بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، اهتمامًا خاصًا، من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهر تراثي وجمالي عليها، بما يليق بمسار العائلة المقدسة، لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير سبل الراحة للسياح واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة، بجانب توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن تطوير مسار العائلة المقدسة ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار «آمنة» إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة طريق دير الأنبا بيشوى على مساحة 2000 فدان بطول 1.5 كم، ودير السريان على مساحة 1000 فدان بطول 1.5 كم وعمل بردورات على جانبي الطريق بتكلفة إجمالية 3 ملايين و400 ألف جنيه، ورصف وتوسعة طريق منتجع بيت الوادي على مساحة 130 فدانًا بطول 1.2 كم بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، وإنارة الطريق الدائري بطول 16 كم من مدخل وادى النطرون حتى نهاية طريق دير البراموس وتركيب عدد 6 محولات بتكلفة 17 مليون جنيه، كما تشمل تشجير الطريق بالنخيل المثمر بعدد 1200 نخلة بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه، ورصف وتوسعة وازدواج وعمل فاصل خرساني بمنتصف طريق دير البراموس على مساحة 2000 فدان بطول 6 كم بتكلفة 19 مليون جنيه تمويلًا من وزارة السياحة.

وذكر أنه يجري استكمال باقى الأعمال، حيث تم تكليف مديرية الطرق بالبحيرة بعمل التصميم اللازم لعدد من اللوحات الإرشادية الكبيرة، تحمل أيقونة العائلة المقدسة، وتوضح معالم المدينة السياحية بالطريق الصحراوى وبمدينة وادي النطرون.