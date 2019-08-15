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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: قبول الناجحين في «الإعدادية» بمجموع 240 درجة بالمدرسة الفنية للتعليم المزدوج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه سيتم قبول الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام بمجموع 240 درجة فأكثر، بالمدرسة الفنية للتعليم المزدوج التابعة للجامعة، بعد عمل اختبار ومقابلة شخصية للطالب عند القبول.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، اليوم، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للمقر المخصص لفتح المدرسة بحرم كلية التعليم الصناعى بمنطقة الحويتى بمدينة سوهاج.
وأوضح رئيس الجامعة أن افتتاح المدرسة يأتى طبقا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والجامعة، حيث سيتم فتح فصلين فقط هذا العام للتبريد والتكييف، وآخر للسكرتارية الطبية، بعدد 30 طالبا لكل فصل دراسى، بإجمالي 60 طالبا، لافتا إلى استمرار تلقي الطلبات من طلاب المرحلة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة ابتداءً من العام الدراسي الجديد، ويستمر التقديم حتى 25 أغسطس الجارى.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن أوراق التقديم المطلوبة تتضمن «مستخرجًا رسميًا من شهادة التخرج، و٦ صور شخصية، وشهادة الميلاد المميكنة، وبطاقة الرغبات، ونموذج التأمين الصحي للطالب»، لافتًا إلى أن التدريس بالمدرسة يومين «نظري»، وباقي أيام الأسبوع «عملي».
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