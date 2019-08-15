شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مليون أسرة تستفيد من مشروع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام سيغطي مليون أسرة، وأنه تم الاتفاق مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على رفع عدد رؤوس الأضاحي من خمسة آلاف إلى ستة آلاف رأس من البقر، بواقع ألف طن لحوم، لتغطية مليون أسرة.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان، الخميس، أن التوزيع سيبدأ، غدًا الجمعة، بمحافظة القاهرة، ثم يتواصل بواقع 10 أطنان يوميًا.

ومن جهة أخرى، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم، بعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد، تمهيدًا لانطلاق عملية التوزيع بداية من، غدٍ الجمعة.

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فيما اجتمعت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحى، التي شكلها وزير الأوقاف، برئاسة رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية، وقررت البدء بتوزيع 75 طن لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول، اعتبارًا من غد.

وتستمر اللجنة في عملها بتوزيع لحوم الأضاحى، تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات، حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحى، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحي عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، و«أننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا مِنة لأحد فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم».

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

صكوك الأضاحي

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