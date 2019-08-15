شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لاتهاون فى فحص وسلامة المنتجات الزراعية المستوردة بما فيها القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشأن ما نشرته بعض المواقع والصحف حول استيراد القمح من روسيا بعد الانفجار الاخير ،اكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستورده وأن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح) والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجريه التى قد تمثل خطوره علي الثروه الزراعيه المصريه.

وأضافت وزارة الزراعة، الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعى حتى من قبل الانفجار الأخير الذى وقع فى روسيا.

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وكلفت وزارة الزراعة ، فى بيان لها اليوم الخميس الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تآتر المناطق الزراعيه في روسيا من اثار الانفجار الاخير حتي يتسني لنا اتخاذ أي إجراءات اضافيه إذا لزم الأمر، أما فيما يخص الفحص الاشعاعي قال رئيس الحجر الزراعى، إن ذلك يتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الوارده عن طريق هيئة الطاقه الذريه وهي الجهه المعنيه بذلك. وتتم هذه التحاليل بصفه روتينيه علي شحنات القمح الوارد من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.