شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

السيسى يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل

جهاز الإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 7.5% بالربع الثانى لعام 2019

مصر للطيران تدشن جسرا جويا لعودة الحجاج.. الاستعداد لنقل 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية

وزارة التخطيط: ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية Advertisements

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب

سعر الذهب ينخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام

رسميا.. حكومة تل أبيب تقرر منع رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل

الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً 3 درجات والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لاسارتي يتحفّظ على مشاركة الصفقات الجديدة أمام بيراميدز

محمود علاء خارج حسابات الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.