شكرا لقرائتكم خبر عن فروع إلكترونية لـ«حماية المستهلك» بالميادين.. وحل 53 ألف شكوى خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الحكومة والممثلة فى جهاز حماية المستهلك حاليًا على تفعيل منظومة التكنولوجيا الحديثة فى حل مشاكل المواطنين وإيجاد طرق غير تقليدية من أجل تسهيل إجراءات سرعة حل هذه الشكاوى بما يضمن حقوق المواطنين والتصدى لمحاولات جشع بعض التجار، حيث قام الجهاز بالتعاقد على شاشات إلكترونية بمثابة فروع للجهاز سيتم تفعيلها فى المحافظات المختلفة والميادين العامة بهدف تلقى الشكاوى والتعامل معها.

كما سيقوم الجهاز بزيادة سيارات الضبطية القضائية، خلال الأيام المقبلة فى المرحلة الثانية بعد توفير 16 سيارة مجهزة بالمرحلة الأولى وتمكنها فى تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال العاملين لدى الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، حيث يستهدف الجهاز تعميم هذه السيارات بالمحافظات المختلفة.

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وقال اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جار تفعيل شاشات إلكترونية قريبًا فى الميادين العامة والمحافظات والأماكن التى يتردد عليها المواطنون ويستطيع المواطن من خلال هذه الشاشات تقديم أى شكوى لديه، على أن يقوم المواطن بكتابة اسمه ورقمه القومى الخاص به، وكذلك رقم التليفون ومضمون الشكوى والجهة المشكو فى حقها وسوف تتحول هذه الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ليقوم بتحويلها إلى الإدارة المختصة وفقًا لنوع الشكوى، فمثلًا لو كانت متعلقة بشكوى سيارات سيتم تحويلها لإدارة شكاوى السيارات أو إدارة السلع المعمرة بالنسبة للأجهزة الكهربائية وغيرها من الشكاوى الخاصة بالمواطنين، على أن يتم التواصل مع المواطن تليفونيًا فى حالة الحصول على معلومات أخرى أو إبلاغه بما تم فى الشكوى.

وعلى جانب آخر، كشف تقرير لجهاز حماية المستهلك أن الجهاز تمكن على مدار عام من حل 53587 شكوى وإعادة حقوق المواطنين سواء كانت فى استبدال السلع والأجهزة أو الحصول على الخدمات فى مختلف المجالات حيث تصدرت شكاوى السلع المعمرة بنحو 25590 شكوى والشكاوى الخدمية بـ9741 شكوى وأجهزة محمول ومستلزماته بـ4319 شكوى وأجهزة تكييف 2580 شكوى وسيارات ومستلزماتها بـ2302 شكوى، كما بلغ عدد شكاوى المواطنين الخاصة بالأدوات المنزلية بـ1355 شكوى وشكاوى الملابس الجهازة 1036 شكوى

وأوضح التقرير أن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المواطنين وتم حل 771 شكوى منها تتعلق بالسلع والمواد الغذائية، وكذلك الأثاث المنزلى بنحو 588 شكوى ووحدات سكنية 584 شكوى ومنتجات جلدية 615 شكوى وأجهزة إلكترونية 650 شكوى وتجهيزات منزلية ومعمارية 460 شكوى ومنتجات طبية 460 شكوى، حيث يقوم الجهاز بالتواصل مع الجهات والمؤسسات المعنية لاسترداد حقوق المواطنين، وأن هناك تجاوبا كبيرا من قبل ممثلى الشركات والجهات المشكو فى حقها خاصة خلال المبادرات التى يطلقها الجهاز كونها مبادرة اليوم المفتوح وقوافل المحافظات لحل الشكاوى.