شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حاجة من حجاج الجمعيات الأهلية في الحرم المكي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفيّت الحاجة، منى سليمان مصبح، في الأراضي العربية السعودية، بعد أداء فريضة الحج. وقال على غيط، مشرف حجاج الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، إن صلاة الجنازة على الفقيدة بعد صلاة المغرب بالحرم المكي.

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