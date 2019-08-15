بهاء أبو شقة يقرر تشكيل لجنة لملاحقة المتجاوزين ضد الوفد على فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، تشكيل لجنة قانونية من أساتذة القانون والشئون القانونية بالحزب، لملاحقة المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي بحق الوفد.
وجاء بالقرار، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تجاوزات من قبل البعض الذين دأبوا على توجيه السب والقذف والشتائم بحق الوفد والوفديين، متعدين الرأي والنقد البناء إلى الوقوع تحت طائلة القانون.
وتستند اللجنة في عملها على القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث سيتم ملاحقة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى حزب الوفد العريق وإلى جموع الوفديين جنائيًا ومدنيًا.
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