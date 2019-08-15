شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ جديد للذهب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المعدن الأصفر يشتعل.. تاريخ جديد للذهب.. 8 جنيها زيادة فى يومين.. عيار 21 يسجل 702 جنيه للجرام.. وقواعد العرض والطلب وقوة الدولار والبيانات الاقتصادية للدول الكبرى تتحكم فى سعر المعدن النفيس.

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ـ المعدن الأصفر يشتعل.. تاريخ جديد للذهب.. 8 جنيها زيادة فى يومين.. عيار 21 يسجل 702 جني للجرام.. وقواعد العرض والطلب وقوة الدولار والبيانات الاقتصادية للدول الكبرى تتحكم فى سعر المعدن النفيس

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