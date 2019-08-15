شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. نقل مريض الإيدز ضحية مستشفى كفر الزيات لحميات طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لما نشره ”الخليج 365” حول واقعة إلقاء مواطن مريض بالإيدز خارج مستشفى كفر الزيات العام، بعد أن دخل للمستشفى أمس الأول فى حالة هبوط، وتبين من إجراء الفحوصات أنه مدمن مخدرات ومريض بالإيدز، استدعى الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية سيارة إسعاف مجهزة لمنزل المواطن، لنقله لمستشفى حميات طنطا، لتلقى العلاج اللازم ومتابعة حالة الصحية.

ورافق ”الخليج 365” المريض داخل سيارة الإسعاف حتى وصوله لمستشفى حميات طنطا، واستقبل أطباء المستشفى المريض، وتم وضعه على كرسى متحرك، وإدخاله غرفة الاستقبال وإجراء الكشف الظاهرى عليه، واشتكى المريض من تورم بقدمه اليسرى نتيجه لتعاطيه حقنة "ماكس" بمكان خطأ تسببت فى تورم قدمه، كما اشتكى من آلام شديدة بصدره.

وتم نقل المريض لغرفة العزل وتجهيزه لسحب عينات دم لإجراء تحاليل عاجلة، وإجراء أشعة على الصدر، وصرف العلاج اللازم له.

وطالب بعلاجه من الإدمان حتى يعود شخصا طبيعيا ويمارس حياته مرة أخرى.

وكان مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، قد شهد واقعة مؤسفة بعد قيام مواطن مدمن للمخدرات بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بالمستشفى، بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئي له وتبين إصابته بمرض الإيذر.

وسادت حالة من الفزع بين المرضى بالمستشفى بعد علمهم بإصابة المذكور بمرض الإيدز، وقام عمال المستشفى بحمله وإلقاءه خارج المستشفى ووضعه فى توك توك لنقله إلى مستشفى حميات كفر الزيات.

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