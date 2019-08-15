شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. السيسى يوجه بإطلاق البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار الصناعية خلال سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، السيسى يوجه بإطلاق البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار الصناعية خلال سبتمبر.

السيسى يوجه بإطلاق البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار الصناعية خلال سبتمبر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم.

ستانويفيتش لـ"الخليج 365": لا يمكننى الحديث الآن عن تدريب الزمالك

رد الصربي أليكساندر ستانويفيتش، المدير الفني السابق للقادسية السعودي علي أنباء توليه قيادة فريق الزمالك قائلاً:"لا يمكنى الحديث عن هذا الأمر فى الوقت الحالى فهناك العديد من الأمور.. وأتمني تفهم عدم إمكانيتي الإعلان عن الموقف الحالي".

فيديو جراف.. 5 دول أجنبية أدركت خطورة نشاط الإخوان فى أراضيها

بدأت بعض الدول الغربية فى إدراك خطورة تواجد الإخوان داخل أراضيها، وأعادت النظر فى نشاط العناصر الإخوانية فى مجتمعاتها.

نص مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم من الحكومة للبرلمان

حصل ”الخليج 365” على نسخة من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة الأحد الماضى إلى لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.

المحكمة العليا فى جبل طارق تقرر الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

أفرجت سلطات جبل طارق عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1، مؤكدة انه لا يوجد طلب أمريكى حاليا أمام المحكمة بجبل طارق بشأن الناقلة.





السيسى يجتمع بمدبولى لبحث سبل التغلب على معوقات المسثمرين الصناعيين..فيديو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس ، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة نفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، واللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

سوبر كورة يكشف رد فعل الأهلي لطلب لاسارتي إبرام صفقات جديدة

عقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الكروي، خلال الساعات الماضية، شهدت مطالبة الخواجة بإبرام صفقات جديدة، قبل غلق باب القيد بنهاية الشهر الجاري.

س و ج.. ماذا يحدث فى هونج كونج ؟.. كل ما تريد معرفته عن أسباب الاحتجاجات

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تظاهرات متواصلة منذ أشهر تعم هونج كونج، مطالبة بالديمقراطية، تخللها أعمال شغب وعنف وصدامات، ما الذى حدث فى هذا البلد؟ وما هو السبب الرئيسى الذى أدى لاشتعالها؟.. يجيب الخليج 365 على التساؤلات ويرصد الخطوط العريضة لهذه التظاهرات.

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بسبب جنى الأرباح

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود هامشى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط عمليات جنى أرباح بعد الصعود الكبير خلال آخر جلستين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.541 مليار جنيه.

ميسى ينافس رونالدو وفان ديك على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لموسم 2018 – 2019.

سوبر كورة.. الفنان أشرف زكى يخوض انتخابات الزمالك على أمانة الصندوق

تقدم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بأوراق ترشحه فى الانتخابات التكميلية لنادى الزمالك المقرر إقامتها أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، على مقعد أمين الصندوق.





العربية: اختيار الفريق عبدالفتاح البرهان لرئاسة المجلس السيادى فى السودان

اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.

تعرف على إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة × 6 معلومات

تشهد البلاد موجة حارة ما يتستوجب ضرورة الحذر من ارتفاع درجات الحرارة منعا للإصابة بالمضاعفات المختلفة لها.

صور.. طفل يصارع مرضا ليس له اسم يجعله لا يتناول الطعام أبدا

نشرت جريدة " ديلى ميل" البريطانية تقريرا عن صراع طفل أمريكى من ولاية أوهايو مع مرض نادر ليس له اسم بالجهاز الهضمى، يجعله لا يأكل أبدًا.

سعر الذهب ينخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام

سجل سعر الذهب اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 انخفاضا بقيمة جنيهين، ليبلغ سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 700 جنيها للجرام.

شاهد فى دقيقة.. سيرينا ويليامز تتصدر الرياضيات الأعلى دخلا فى العالم

حافظت نجم التنس الأمريكية سيرينا ويليامز على صدارة الرياضيات الأعلى دخلا فى العالم لعام2019 ، والتى تمتلك فى رصيدها 23 لقبا لبطولات الجراند سلام.