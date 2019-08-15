شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور وحيد رأفت: سلمنا المحامى خالد أبوبكر أصول المستندات التى تثبت احقيتنا فى أرض مراسى لاتخاذ اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتصلت الخليج 365 بالدكتور وحيد رأفت الذى يقاضى شركة إعمار مصر للتنمية بخصوص حقه المشهر فى ارض مراسى بالساحل الشمالى

والذى قال ان كافة الاوراق الاصليه التى تثبت حقه كاملا سلمها للمحامى خالد أبوبكر لاتخاذ الاجراءات القانونيه

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واضاف ان كل من يعمل فى الشهر العقارى يعلمون صحة موقفه وان ملكيته ثابته ولا يمكن انكارها ، وان هذا الامر امتد لسنوات وتعلم به شركة اعمار التى تعهدت بتسجيل كل الوحدات للملاك

يذكر ان الشهر العقارى قد اصدر عقد مشهرا يثبت وجود عقد مسجل باسم الدكتور وحيد رافت يثبت ملكيته لجزء من ارض مراسى الساحل الشمالى الذى تقوم على تنفيذه شركة اعمار مصر للتنمية.