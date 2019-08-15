كيف أوقعت الداخلية عصابة استقطاب وتهريب الشباب للخارج بالإسكندرية؟-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو، يُبرز جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، خلال الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في استقطاب وتهريب الشباب للخارج بالإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على 3 أشخاص اشتركوا مع آخر "هارب" في تشكيل عصابي تخصص في استقطاب وتهريب الشباب للخارج، وتزوير جوازات السفر واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية.

معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أفادت تورط ( 4 أشخاص-مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بنشاط واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية منها جوازات السفر والشهادات الحتمية ، واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأوروبية في عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (100 ألف إلى 150 ألف جنيه مصرياً) عن كل شخص متخذين من حجرة مستأجرة ومحل خردوات بمنطقة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي غير المشروع وسيلة للثراء والكسب السريع.

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عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (ثلاثة من المتهمين) وتبين هروب الرابع، وبتفتيش محل الخردوات الخاص بالمتهمين والحجرة المستأجرة تم العثور على (826 نماذج أكلاشيهات لأختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات ومؤسسات حكومية عديدة، وقوالب أختام جهات خاصة مختلفة – أختام سفر ووصول الموانئ مصرية وأجنبية، قالب لخاتم شعار الجمهورية، خاتم ضاغط بشعار الجمهورية، مجموعة أختام توكيلات بحرية، فلاشة كارت ميموري مثبت بها كمية من المستندات المزورة وحسابات كشوف بنكية وشهادات خبرة وشهادات جامعية حكومية وأجنبية، 24 جواز سفر بأسماء مختلفة، 20 تأشيرة مقلدة لدول أجنبية، كمية من أوراق منزوعة من جوازات سفر مصرية مثبت بها بعض أختام السفر والوصول، ومبلغ مالي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.