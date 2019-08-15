"التريلا دهست الميكروباص".. تفاصيل مصرع 11 شخصا بحادث مروع بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة تفاصيل حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بسيارة ميكروباص، بطريق "الصف -أطفيح"أعلى الطريق الصحراوي، بدائرة قسم الصف، ما أسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم الخميس، إن المعاينة الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارة النقل، حيث لم يتمكن سائقها من السيطرة عليها واصطدمت بالميكروباص الذي كان مُحمل بالركاب، مشيرًا إلى أن سائق النقل كان يسير بسرعة زائدة على الرغم من أن الطريق حارة واحدة في الاتجاهين.

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وأضاف المصدر، أن المصابين حالتهم خطرة جراء الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفيات الصف وأطفيح لتلقي العلاج اللازم، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص و"تريلا" أعلى الطريق الصحراوي، بدائرة قسم الصف، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بالطريق.