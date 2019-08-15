بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة.

أسفرت الجهود عن ضبط 9 قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وكذا 900 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (471) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية.

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كما أثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3688 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

وحققت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهود جيدة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل) عن ضبط (53) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط قضيتين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.