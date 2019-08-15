ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما هيروين وبانجو بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علا عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من مخدري الهيروين والبانجو بقصد الاتجار.

كانت قوات الأمن تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (300 جرام لنبات البانجو المخدر – سلاح أبيض، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تم ضبط متهما آخر، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية)، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (50 جرامًا من مخدر الهيروين، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.