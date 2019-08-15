4 إصدارات جديدة لهيئة قصور الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية 4 كتب متنوعة بين الرواية والديوان الشعري، والقصة القصيرة.

وجرى إصدار المجموعة القصصية "الظلال" للكاتب عمرو أمين ويتضمن 10 قصص قصيرة منها "طارد العفاريت، الطابونة، رسالة في زجاجة والدوائر"، والمجموعة القصصية "شيفون" للكاتبة منال يوسف، وتتضمن 15 قصة قصيرة منها "الحاسة الأخيرة، عناقيد الوحشة، أنين، والبئر".

كما جرى إصدار رواية بعنوان "يوميات إمرأة عارية" للكاتبة منى منصور، وديوان "رسايل نوح" وهو ديوان عامية للشاعر عمرو التركي ويتكون من 27 قصيدة منهم "بنت الحتة، ترام الغلابة، بقايا رغيف، وأنا شاعر.. أنا موجود"