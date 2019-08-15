حدث في 8 ساعات| دواء جديد لـ"فيروس سي" ووظائف بالسعودية.. وموعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية يستعرضها الخليج 365 في التقرير التالي..

السيسي يوافق على قرض 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الخط الأول للمترو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 76 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تجديد وتطوير الخط الأول لمترو القاهرة والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو والموع في فيينا بتاريخ 2018/12/18. للتفاصيل اضغط هنا..

قرار وزاري بالاستيلاء المباشر على أراضِ بالقاهرة والجيزة لصالح المترو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ه) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1843 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ. للتفاصيل اضغط هنا..

عميد معهد الأورام يعلن موعد عودة المرضى والاستقبال والعمليات

أعلن الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إعادة المرضى الذين تركوا المستشفى بسبب الهجوم الإرهابي إلى أماكنهم مرة أخرى من المستشفيات المختلفة ليستمر علاجهم بالمعهد السبت المقبل. للتفاصيل اضغط هنا..

التعليم العالي: 85 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح الخميس، أن 85 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب. للتفاصيل اضغط هنا..

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن سبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في مصر خلال هذه الفترة يرتبط بسمات شهر أغسطس، مشيرًا لانكسار درجات الحرارة اعتبارا من الغد وعودة درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 38 درجة. للتفاصيل اضغط هنا..

"121 ألف طالب".. التعليم: مستعدون لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، السبت المقبل الموافق 17 أغسطس المقبل وتستمر حتى الإثنين 26 أغسطس. للتفاصيل اضغط هنا..

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السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة الشهر المقبل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة في شهر سبتمبر المقبل. للتفاصيل اضغط هنا..

بتكلفة نصف مليار جنيه.. 13 معلومة عن "معًا" للقضاء على العشوائيات- صور

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للأعمال الجارية في مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات الذي تقيمه الدولة بالتعاون مع مؤسسة معًا ومحافظة القاهرة وبإشراف مكتب RTC وجهود 5 شركات كبرى، وذلك على أرض حي السلام ثانِ بمحافظة القاهرة. للتفاصيل اضغط هنا..

"توزيع اللحمة غدا".. الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي يغطي مليون أسرة

قال وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام يغطي مليون أسرة، وتم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية لرفع عدد رؤوس الأضاحي إلى ستة آلاف رأس من البقر بواقع ألف طن لحوم، للتفاصيل اضغط هنا..

بالشروط.. القوى العاملة تعلن تلقي طلبات لوظائف بالسعودية

تبدأ وزارة القوى العاملة، يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. للتفاصيل اضغط هنا..

قريبا.. دواء جديد شاف من "فيروس سي" مهما وصلت درجة "تليف الكبد"

تستعد إحدى شركات الأدوية العاملة في مجال السوق الدوائية المحلية، لطرح عقار جديد يعتبر الأول من نوعه في السوق المحلية لعلاج "فيروس سي" خلال أيام، حيث أنه أول دواء من "الجيل الثاني" يُطرح في مصر، بعد النجاح الذي حققته أدوية "الجيل الأول". للتفاصيل اضغط هنا..

بعد عامين من شغور المنصب.. هويدا مصطفى عميدا لـ"إعلام القاهرة"

بعد نحو عامين من شغور المنصب، أعلنت وزارة التعليم العالي، تعيين الدكتور هويدا مصطفى عميدا لكلية الإعلام بجامعة القاهرة. للتفاصيل: إضغط هنا

الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية أقرها مبارك قبل 15 سنة.. فما السبب؟

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، في عددها رقم 33 والصادر بتاريخ 15 أغسطس 2019، قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حمل رقم 50 لسنة 2005 بالموافقة على اتفاقية مع المغرب لتبادل المحكوم عليهم، وذلك بعد مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية، لتفاصيل اضغط هنا..

"كسرت العقدة".. قصة طالبة صيدلة فازت على فرق 45 دولة في مسابقة عالمية

بمفردها قبلت ابنة شبرا مصر، التحدي إلى أن اقتنصت المركز الأول من 45 فريقا طلابيا على مستوى العالم في مسابقة "clinical skills team advanced" التي عقدت مطلع أغسطس الجاري في روندا، للتفاصيل اضغط هنا..