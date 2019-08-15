مصر | براءة سائق إسعاف الفيوم من الحكم التأديبي بواقعة التصادم مع عربة نقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة سائق إسعاف الفيوم من الحكم التأديبي بواقعة التصادم مع عربة نقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب" حكم المحكمة التأديبية بالفيوم، ببراءة سائق إسعاف من إهماله في قيادة سيارة الإسعاف، بعد وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل، ورفضت المحكمة طعن النيابة الادارية لإلغاء الحكم وتوقيع الجزاء المناسب عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، شعبان عبد العزيز سعد الغنام نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الأوراق قد خلت مما يؤكد ثبوت ارتكاب سائق الإسعاف للجريمة المنسوبة اليه، وهى إهماله في القيادة مما أدي الي وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل على الطريق، ووقوع تلفيات بالسيارة كلفت هيئة الإسعاف مبالغ مالية لإصلاح السيارة.

وأضافت، أنه لم يثبت إهمال السائق أو روعنته أثناء القيادة وقت وقوع الحادث، او مخالفته لقواعد وإشارات المرور المنظمة لسير المركبات، فهو حادث تصادم مرورى لم يثبت من المتسبب فيه

ولم تقتنع المحكمة بما ذكرته النيابة الإدارية، بأن السائق وقت وقوع الحادث والتحقيق بالنيابة العامة والتى غرمته مبلغ ٥٠ جنيه لإهماله في العمل، لأنه لا تلازم بين المسؤولية الجنائية والتأديبية، فلكل منهما مجال عمله الذي يستقل عن الآخر، فضلًا عن أن تغريم النيابة العامة لا يعتبر حكم جنائي.