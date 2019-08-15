مصر | "بأسلوب التسلق".. تجديد حبس عاطل لسرقته معرض دراجات نارية بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بأسلوب التسلق".. تجديد حبس عاطل لسرقته معرض دراجات نارية بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة معرض دراجات نارية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من صاحب معرض قطع غيار دراجات نارية باكتشافه سرقة 10 "جنط" حديدي خاص بإطارات الدراجات النارية من داخل المخزن ملكه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق وسبق إتهامه في 6 قضايا آخرهم قضية "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيىء النية" تاجر دراجات نارية باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه فى وقت سابق وتم التجديد.