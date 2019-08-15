أخبار مصر | متحف الفن الإسلامي يعلن عن ليلة جديدة من ليالي السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف الفن الإسلامي يعلن عن ليلة جديدة من ليالي السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحف الفن الإسلامي عن تنظيم ليلة مميزة من ليالي السبت بمقر المتحف في باب الخلق، وتحيي الليلة التي تنطلق مساء السبت 17 أغسطس فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الغوري وفرقة النيل للآلات الشعبية والفنان النوبي حسن عبد المجيد بصوته المميز.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة السابعة مساء بالحديقة المتحفية والدخول والحضور بسعر تذكرة المتحف للمصريين 20 وللأطفال 10 وللأجانب 150 وللطلبة الأجانب 75.

