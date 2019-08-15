أخبار مصر | طقس الجمعة.. شديد الحرارة نهارا والعظمى تصل لـ43 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الجمعة.. شديد الحرارة نهارا والعظمى تصل لـ43 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد، غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلًا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.