أخبار مصر | التعليم العالي تنشر توضيحًا لطلاب الشهادات الفنية حول الكليات التكنولوجية الجديدة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم العالي تنشر توضيحًا لطلاب الشهادات الفنية حول الكليات التكنولوجية الجديدة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توضيحًا لطلاب الشهادات الفنية، حول الكليات التكنولوجية الجديدة، قبل الالتحاق بها.

وأوضحت الوزارة عدد سنوات الدراسة والدرجات التي تمنحها الكليات.

وكان وافق المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعات التكنولوجية وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقوسينا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببنى سويف.