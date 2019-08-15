أخبار مصر | توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.. والتنفيذ في سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.. والتنفيذ في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

حيث وجه الرئيس بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر.