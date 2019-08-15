أخبار مصر | مدير عام متحف النسيج المصري: كلمة "كعبة" عرفها المصري القديم وزي الحج عنده تشابه مع الحالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام متحف النسيج المصري: كلمة "كعبة" عرفها المصري القديم وزي الحج عنده تشابه مع الحالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، إن كلمة كعبة والتي تعني البناء المكعب عُرفت في المصرية القديمة وهي كلمة "كابا" والتي تعني أيضًا المبنى المكعب.

وأشار أبو اليزيد، إلى أن الحج في الإسلام هو نور وضياء روحاني، ونجد في المصرية القديمة أن كلمة حاج تأتي بمعنى الضياء والنور الأبيض، فهناك تقارب ليس فقط في مجرد تشابه الكلمات، ولكن في المعاني والمقاصد أيضًا.

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وأضاف أنه في القاعتين الأولى والثالثة بالمتحف نجد حجاج قدماء المصريين يرتدون نفس ملابس الحجاج المسلمين وهو رداء أبيض يغطي كتف والأخر مكشوف.

وتابع: كما أن ظهور فكرة الحج عند إبراهيم عليه السلام كان في نفس الفترة تقريبًا التي ظهرت فيها فكرة الحج لدي المصري القديم.

وأشار إلى أنه في مقابر بني حسن نجد المصري القديم عندما كان يحج لأبيدوس يقوم بنفس الطقوس تقريبا التي تقام في الحج الإسلامي، حيث نري مناظر الحجاج وهم يتجهون لأبيدوس ومعهم الغنم والذبائح وفي العودة يغيرون ملابسهم ويرتدون ملابس كاملة ويخلعون ملابس الإحرام.