الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن تعامل «الصيادلة» في النقد الأجنبي (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2019، قرارًا بشأن تعامل شركة «الصيادلة» للصرافة في النقد الأجنبي.

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