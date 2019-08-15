شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة ويحرر 225 محضرا للمخالفين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أفراد جهاز حماية المستهلك من تحرير 225 محضرا خلال حملات الجهاز بفروعه المختفلة فى المحافظات، خلال حملات مكثفة أطلقها الجهاز على الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك، فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق.

وقد نجحت حملة الجهاز فى محافظة القاهرة من ضبط طن لحوم مصنعة فاسدة ، كما تمكن الجهاز بمحافظة الأسكندرية من ضبط طن ونص لحوم وكبده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

كما تم تحرير 125 محضرا فى محافظة المنيا حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات ما بين لحوم فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الآدمى وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط مصنع لمنتجات الألبان مخالف للاشتراطات الصحية وبه كمية من المنتجات الفاسدة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

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وفى محافظة بنى سويف تم ضبط عدد من المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج المجازر، حيث تم ضبط 830 كجم من اللحوم، وبيع سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم تحرير 92 محضر بالمخالفات المضبوطة.

كما تم ضبط بعض المخالفات بعدد من الصيدليات والمنشآت الطبية فى محافظة كفر الشيخ حيث تم تحرير 7 محاضر لبيع أدوية بأزيد من التسعيرة الرسمية، ومزاولة نشاط طبى وإجراء عمليات جراحية بدون ترخيص ووجود منتجات طبية مجهولة المصدر.