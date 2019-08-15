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السيسي يوجّه بإطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية في سبتمبر

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كما تناول استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر.

وأضاف «راضي» أن الرئيس وجّه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

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