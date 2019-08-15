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اعتماد 35 مليون جنيه لشراء 10 سيارات إطفاء حريق بالبحيرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، مبلغ 35 مليون جنيه من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2019 /2020)، لشراء 10 سيارات إطفاء حريق بمشتملاتها، لاستخدامها في 10 وحدات إطفاء جديدة.

وقال المحافظ، في بيان الخميس، إن قرار شراء سيارات إطفاء الحريق جاء نتيجة لاتساع مساحة المحافظة مما يتطلب انتشارًا أوسع لوحدات الإطفاء لتغطية مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة بالكامل، وحمايتها من التعرض للحرائق والحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين.

وأضاف «آمنة» أنه تم الانتهاء خلال العام المالي الماضي من إنشاء 10 وحدات إطفاء جديدة بإجمالي تكاليف قدرت بـ 8 ملايين جنيه، ليصل إجمالي وحدات الإطفاء بنطاق المحافظة 73 وحدة مدعومة كلها بأجهزة الإطفاء والسيارات الحديثة.

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