شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: افتتاح 4 مدارس كبرى بتكلفة 101 مليون جنيه العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ مطروح، مجدي الغرابلي، إنه جاري الاستعداد لافتتاح 4 مدارس كبرى بتكلفة إجمالية تبلغ 101 مليون جنيه بتخصصات تعليمية مختلفة تخدم خطوات التنمية على أرض المحافظة مع تقليل كثافات الفصول، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأضاف «الغرابلي»، في بيان الخميس: «أن المحافظة لا تدخر جهدًا للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها باعتبارها من أهم أولويات قطاعات التنمية الشاملة، حيث سيتم افتتاح مدرسة سيوة الثانوية الزراعية على مساحة 35 فدانًا وبتكلفة 48 مليون جنيه ومدرسة عمر دارة الابتدائية بتكلفة 5 ملايين جنيه».

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وأوضح أنه سيتم افتتاح مدرسة الضبعة الإعدادية المشتركة المقامة بالمشاركة المجتمعية بتكلفة 6 ملايين جنيه ومدرسة الضبعة للطاقة النووية بتكلفة 42 مليون جنيه، مؤكدًا مراجعة وصيانة كافة المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، قال مجاهد عطية، نجم مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة: «إنه جاري طرح 7 مدارس بمراكز (الضبعة- العلمين- الحمام- براني)، و3 مدارس بمدينة سيوة بتكلفة مبدئية 20.5 مليون جنيه بتمويل من صندوق دعم المشروعات».

وأضاف: «أنه جاري إعداد خطة العام الدراسي بعد القادم 2020 /2021 بإنشاء 30 مدرسة بنطاق المحافظة بسعة 156 فصلًا بتكلفة 111 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الكثافة المتزايدة والتي وصلت في بعض المدارس إلى 70 طالبًا بالفصل الواحد».

وبدوره، قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم: «إن مدرسة الضبعة النووية والتي أنشأت على مساحة 8.5 فدان تم التشغيل التجريبي بها خلال العام الدراسي الماضي، وأصبحت جاهزة للافتتاح الرسمي بعد انتهاء تجهيز جميع الأقسام والاطمئنان على توافر كافة التخصصات العلمية المطلوبة بها؛ لتوفير احتياجات المشروع القومي لتوليد الطاقة النووية السلمي بالضبعة من الأيدي العاملة المؤهلة لذلك المشروع القومي».