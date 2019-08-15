شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 أشخاص من الغرق في مصيف «بلطيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف «بلطيم»، إن رجال الإنقاذ في مصيف بلطيم نجحوا في إنقاذ ٣ أفراد من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ الزهراء.

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الأشخاص الثلاثة كانوا مع أسرتهم على الشاطئ، إلا أن الأمواج جرفتهم، ولعدم إجادتهم فن السباحة كانوا سيلقون حتفهم لولا يقظة رجال الإنقاذ المُعينين بالشاطئ، حيث أنقذوهم وأجروا الإسعافات الأولية لهم أمام رواد المصيف، الذين قدموا الشكر لهم وحيوا بطولتهم وشجاعتهم.

وطالب «محجوب» رواد المصيف بالالتزام بالتعليمات بعدم نزول المياه، إلا في الأوقات المحددة وعدم السباحة بالأماكن الخطرة السابق الإعلان عنها.

وأشار إلى أنه تم تعيين ١٢٠ منقذًا مُدربًا على أعلى مستوى، مجهزين بأحدث التجهيزات لإنقاذ من يتعرض للغرق بمصيف بلطيم.