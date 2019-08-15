شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش استعدادات نقل منفذ «الرسوة الجمركي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، اجتماعَا لمناقشة الترتيبات الخاصة بنقل منفذ «الرسوة» الجمركي إلى موقع جديد خارج كردون المدينة، تحديدًا على بعد ٣ كم من موقعه الحالي على طريق بورسعيد/ الإسماعيلية.
ناقش المحافظ مع المسؤولين ترتيبات جميع الجهات لتوفيق أوضاعها مع قرار نقل المنفذ، والمنتظر أن يبدأ قريبا في المرحلة الأولى منه، وتم تحديد الموقع الجديد للمنفذ، بالقرب من نهاية المنطقة الصناعية جنوب المدينة.
طالب المحافظ بتخطيط المنفذ الجديد ليستوعب حركة السيارات في منافذ الشاحنات والنصر والرسوة التي ستجتمع جميعها في المنفذ الجديد، على أن يتم تخطيطه على أعلى مستوى بحارات متخصصة لجميع أنواع السيارات دون التداخل بينها، ومكاتب إدارية ومقار إقامة لمجموعات التأمين والحراسة لقوات الشرطة والجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يناقش استعدادات نقل منفذ «الرسوة الجمركي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.