شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش استعدادات نقل منفذ «الرسوة الجمركي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، اجتماعَا لمناقشة الترتيبات الخاصة بنقل منفذ «الرسوة» الجمركي إلى موقع جديد خارج كردون المدينة، تحديدًا على بعد ٣ كم من موقعه الحالي على طريق بورسعيد/ الإسماعيلية.

ناقش المحافظ مع المسؤولين ترتيبات جميع الجهات لتوفيق أوضاعها مع قرار نقل المنفذ، والمنتظر أن يبدأ قريبا في المرحلة الأولى منه، وتم تحديد الموقع الجديد للمنفذ، بالقرب من نهاية المنطقة الصناعية جنوب المدينة.

طالب المحافظ بتخطيط المنفذ الجديد ليستوعب حركة السيارات في منافذ الشاحنات والنصر والرسوة التي ستجتمع جميعها في المنفذ الجديد، على أن يتم تخطيطه على أعلى مستوى بحارات متخصصة لجميع أنواع السيارات دون التداخل بينها، ومكاتب إدارية ومقار إقامة لمجموعات التأمين والحراسة لقوات الشرطة والجهات المعنية.