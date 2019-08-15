شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

ذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 9,250 مليار جنيه بمتوسط عائد 17,959 %، فيما بلغ أعلى عائد 18,009%، وسجل أقل عائد 17,7%.

أشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 9,750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17,496%، في حين سجل أعلى عائد 17,55%، وأقل عائد 17%.